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The Globe and Mail: сбитый над Канадой воздушный объект мог быть российским

Армия
The Globe and Mail: сбитый над Канадой воздушный объект мог быть российским

Власти Канады предположили, что сбитый над территорией страны воздушный объект якобы мог быть «разведывательным аэростатом» КНР или России, пишет The Globe and Mail.

Отмечается, что канадские и американские власти официально не говорят о типе летательного аппарата, перехваченного накануне самолетом F-22. По имеющейся информации, они хотят дождаться результатов изучения обломков объекта.

На сегодняшний день известно лишь о том, что сбитый аппарат был меньше и проще гигантского воздушного шара, который США недавно перехватили над Атлантическим океаном.

Ранее глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что перехваченные над Аляской, Канадой и озером Гурон неопознанные объекты могут иметь внеземное происхождение, передает телеканал «360».
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