Петербург стал лидером по числу подростков с ожирением в России

Ожирение у подростков стали диагностировать в шесть раз чаще, сообщили в Минздраве России. При этом хуже всего дела обстоят в Петербурге.
Так, Северная столица заняла первое место по данному заболеванию среди молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет. Каждый год в городе выявляют ожирение у каждого 75-го подростка, то есть 1493 случая на каждые 100 тысяч человек.
Кроме того, в топ антирейтинга попали Оренбургская, Орловская и Смоленская области, а также Республика Ингушетия и Чеченская Республика. Согласно данным Росстата, средний индекс массы тела у несовершеннолетних ежегодно увеличивается в стране на 1-2 %.
Не лучшим образом в Петербурге складывается и ситуация в коронавирусной инфекцией: уровень заболеваемости растет уже третью неделю подряд. И хотя губернатор Александр Беглов уверенно заявлял, что городу удалось справиться с пандемией, однако удручающая статистика говорит об обратном.