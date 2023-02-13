Поклоннику Гитлера в Хакасии предъявили обвинение в оправдании действий нацистской Германии

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год мужчина публиковал в социальных сетях недостоверную информацию о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны и одобрял главу фашистской Германии Адольфа Гитлера. В ходе обысков у него в квартире были изъяты печатные материалы экстремистского характера, нацистская символика и незаконно хранящиеся боеприпасы.