Заключенный из Хабаровского края под видом сотрудника спецслужб похищал деньги у россиянок

Мужчина, находясь в заключении, получил доступ в интернет и посещал сайты знакомств. На сайтах он находил доверчивых девушек, представлялся сотрудником спецслужб или крупным бизнесменом, после чего выманивал у них видео и фотоматериалы интимного характера, а также данные счетов и банковских карт.
Как только обман раскрывался, мужчина начинал угрожать публикацией добытых материалов в случае обращения в правоохранительные органы. Жертвами мошенника стали 5 гражданок России, а общий нанесенный ущерб составил более 10 миллионов рублей.
Похищенные средства гражданин передавал своей супруге, она же в свою очередь, вкладывала средства в покупку недвижимости и автомобилей. Мошенник был задержан полицией, а суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.
Ранее в Санкт-Петербурге мошенник, представившись сотрудником правоохранительных органов, похитил у местной жительницы 4,5 миллиона рублей.