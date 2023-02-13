Заключенный из Хабаровского края под видом сотрудника спецслужб похищал деньги у россиянок

Мужчина, находясь в заключении, получил доступ в интернет и посещал сайты знакомств. На сайтах он находил доверчивых девушек, представлялся сотрудником спецслужб или крупным бизнесменом, после чего выманивал у них видео и фотоматериалы интимного характера, а также данные счетов и банковских карт.