Запрет на покупку российских резины и битума может войти в новый пакет санкций ЕС

Евросоюз работает над новым санкционным пакетом, который может включить в себя запрет на импорт из России резины и битума. О потенциальном содержании новых рестрикций Евросоюза сообщает Politico в своем материале.
Европа, помимо этого, рассматривает ряд других мер давления на российскую экономику. Среди них запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительных машин, компонентов электроники.
ЕС также может запретить гражданам России занимать посты в советах директоров местных организаций, работающих с критической инфраструктурой.
Сербия может присоединиться к санкциям против России из-за западного давления, рассказывал сербский лидер Александр Вучич. Политик ранее заявлял, что находится между молотом и наковальней.