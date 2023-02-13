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Пострадавшую спасли из-под завалов в Турции спустя 170 часов после землетрясения

Происшествия
Пострадавшую спасли из-под завалов в Турции спустя 170 часов после землетрясения

Пострадавшую спасли из-под завалов в турецком Кахраманмараше спустя 170 часов после землетрясения. Об инциденте сообщил телеканал TRT Haber.

Сотрудники экстренных служб осуществляли разбор конструкций пятиэтажного жилого дома, обрушившегося после серии мощных подземных толчков на юго-востоке Турции. С момента природного катаклизма прошло 170 часов. Несмотря на это, спасателям удалось извлечь из-под завалов еще одну пострадавшую.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Газиантеп экстренные службы вызволили местную жительницу, которая провела под обломками разрушенного здания 163 часа. Женщину доставили в больницу, писало агентство Anadolu.
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