Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД России: Северная и Южная Кореи не отказываются от договора об укреплении доверия

Политика
МИД России: Северная и Южная Кореи не отказываются от договора об укреплении доверия

Власти Северной и Южной Кореи не отказываются от выполнения соглашения об упрочнении доверительных отношений между государствами. Такими сведениями поделился заместитель руководителя российского МИД Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что хоть Пхеньян и Сеул продолжают осуществлять нападки друг на друга и заявлять о намерениях выйти из договора, соглашение продолжает действовать. Соответствующие выводы Руденко озвучил в ходе разговора с корреспондентами РИА Новости.

«Обе стороны не спешат аннулировать взятые на себя обязательства по укреплению доверия», — подчеркнул дипломат.

Ранее замглавы МИД сказал, что Москва надеется на деэскалацию обстановки на Корейском полуострове.
северная корея южная корея мид Руденко
Военкоры ФАН
Лучшие в аду