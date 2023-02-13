МИД России: Северная и Южная Кореи не отказываются от договора об укреплении доверия

Дипломат отметил, что хоть Пхеньян и Сеул продолжают осуществлять нападки друг на друга и заявлять о намерениях выйти из договора, соглашение продолжает действовать. Соответствующие выводы Руденко озвучил в ходе разговора с корреспондентами РИА Новости.