МИД России: Северная и Южная Кореи не отказываются от договора об укреплении доверия

Власти Северной и Южной Кореи не отказываются от выполнения соглашения об упрочнении доверительных отношений между государствами. Такими сведениями поделился заместитель руководителя российского МИД Андрей Руденко.
Дипломат отметил, что хоть Пхеньян и Сеул продолжают осуществлять нападки друг на друга и заявлять о намерениях выйти из договора, соглашение продолжает действовать. Соответствующие выводы Руденко озвучил в ходе разговора с корреспондентами РИА Новости.
«Обе стороны не спешат аннулировать взятые на себя обязательства по укреплению доверия», — подчеркнул дипломат.
Ранее замглавы МИД сказал, что Москва надеется на деэскалацию обстановки на Корейском полуострове.