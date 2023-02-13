СВР: США активно вербуют джихадистов для осуществления терактов в России

США занимаются вербовкой джихадистов для терактов в РФ и других странах СНГ, говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) России.
Ведомство получило заслуживающие доверия данные о том, что американская сторона активно вербует боевиков, аффилированных с «Исламским государством»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Отмечается, что особое внимание США уделяют привлечению к сотрудничеству выходцев с Северного Кавказа и из Центральной Азии.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация