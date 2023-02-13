Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СВР: США активно вербуют джихадистов для осуществления терактов в России

Армия
СВР: США активно вербуют джихадистов для осуществления терактов в России

США занимаются вербовкой джихадистов для терактов в РФ и других странах СНГ, говорится в заявлении Службы внешней разведки (СВР) России.

Ведомство получило заслуживающие доверия данные о том, что американская сторона активно вербует боевиков, аффилированных с «Исламским государством»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Отмечается, что особое внимание США уделяют привлечению к сотрудничеству выходцев с Северного Кавказа и из Центральной Азии.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
теракты США свр джихадисты
Военкоры ФАН
Лучшие в аду