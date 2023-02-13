Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Археологи нашли в Кении древние олдованские артефакты

Общество
Археологи нашли в Кении древние олдованские артефакты

Журнал Science опубликовал статью о важных археологических находках в Кении.

Утверждается, что среди сотен различных окаменелостей и костей австралопитеков были обнаружены орудия труда в виде пластин из риолита, кварцита и кварца. Еще индентифицированы кости древних бегемотов со следами разделки и два зуба парантропов, сообщает Life.

По оценкам специалистов, все находки относятся к эпохе, начавшейся примерно 2,6 миллиона лет назад, что делает их одними из наиболее древних олдованских каменных артефактов. Это подтверждает гипотезу о широком географическом распространении олдованской индустрии.
кения археология находки
Военкоры ФАН
Лучшие в аду