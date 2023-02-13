Отмена спектаклей с Ахеджаковой в «Современнике» лишила Хаматову дара речи

Она обратилась к звезде фильма «Служебный роман» и публично поддержала 84-летнюю актрису, пишет «Культуромания». Хаматова призвала коллегу не обращать внимание на распространившиеся о ней глупости, за которые, по ее мнению, некоторые могут получать деньги.