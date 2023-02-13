Отмена спектаклей с Ахеджаковой в «Современнике» лишила Хаматову дара речи

Актриса Чулпан Хаматова высказалась об отмене спектаклей с Лией Ахеджаковой в «Современнике». Происходящее в московском театре она назвала безобразием.
Сбежавшая в Прибалтику артистка считает, что директор «Современника» испугался доносов и гневных писем из-за постановок с Ахеджаковой. Отмена спектаклей в столичном театре, по признанию Хаматовой, лишила ее дара речи.
«Ахеджакова — лучшее, что есть в театре «Современник». Теперь лучшего в этом театре нет. Случилось безобразие, трусость, низость, отвратительный прогиб под людей», — высказалась сбежавшая артистка в соцсетях.
Она обратилась к звезде фильма «Служебный роман» и публично поддержала 84-летнюю актрису, пишет «Культуромания». Хаматова призвала коллегу не обращать внимание на распространившиеся о ней глупости, за которые, по ее мнению, некоторые могут получать деньги.
Хаматова покинула Россию вскоре после начала спецоперации. Обосновавшая в Прибалтике актриса регулярно поливает грязью родину. Ахеджакову же заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины.