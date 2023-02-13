Больницам в России могут разрешить ремонтировать медтехнику неоригинальными запчастями

Разрешить российским больницам и поликлиникам чинить медоборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих предложил Росздравнадзор.
Как пишет газета «Коммерсантъ», такая инициатива поможет снизить риски «дальнейшего санкционного давления» на Россию. Ожидается, что поликлиники и больницы смогут использовать для ремонта медтехники неоригинальные запчасти уже с 1 сентября 2023 года.
Росздравнадзор опасается, что российские медучреждения в будущем столкнутся с трудностями в поставках оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним. Аналитики компании МЕДИТЭКС подсчитали, что доля отечественных производителей на рынке медоборудования сейчас не превышает 30%. При этом большая часть медтехники, как уточняет ассоциация IMEDA, изготавливается в США, странах Европы и Азии.