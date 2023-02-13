Больницам в России могут разрешить ремонтировать медтехнику неоригинальными запчастями

Росздравнадзор опасается, что российские медучреждения в будущем столкнутся с трудностями в поставках оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним. Аналитики компании МЕДИТЭКС подсчитали, что доля отечественных производителей на рынке медоборудования сейчас не превышает 30%. При этом большая часть медтехники, как уточняет ассоциация IMEDA, изготавливается в США, странах Европы и Азии.