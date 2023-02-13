Российские ученые предложили новый метод в медицине

Кислород в человеческом организме должен поддерживаться в определенных рамках. Его дефицит может привести к угрозе возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также к снижению иммунитета. Однако, слишком большой профицит кислорода также может нанести вред организму — существует риск возникновения окислительного стресса.