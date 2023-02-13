Российские ученые предложили новый метод в медицине

Исследователи из Саратовского государственного университета улучшили метод поддержания достаточного уровня кислорода в человеческом организме. Как заявили ученые, необходимое количество данного элемента достигается за счет регулирования в организме конкретного белка – HIF-1α.
Кислород в человеческом организме должен поддерживаться в определенных рамках. Его дефицит может привести к угрозе возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также к снижению иммунитета. Однако, слишком большой профицит кислорода также может нанести вред организму — существует риск возникновения окислительного стресса.
Суть работы данного белка заключается в его воздействии на активность определенного набора генов, которые изменяют количество качество работы митохондрий — это и приводит к изменениям насыщения организма кислородом.
Ученые из СГУ под руководством профессора Ольги Глуховой с коллегами из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, Омского государственного технического университета и Сеченовского университета создали улучшенный вариант доставки вышеупомянутого белка в организм. Они предлагают использовать углеродные нанотрубки с добавлением азота и карбоксильных групп.