Инстасамка и Moneyken не выступят на концерте в Самаре

Поклонники Инстасамки и Moneyken не смогут посетить концерт звездных супругов в Самаре. Как стало известно, мероприятие, проведение которого было запланировано на 23 марта, не состоится.
Как сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях, выступление Инстасамки и Moneyken перенесли на 2024 год. О причинах такого решения не говорится.
«Все приобретенные ранее билеты остаются действительны, их не нужно обменивать», — уточняется в сообщении.
Ранее, как передает телеканал «Царьград», директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что Инстасамка «в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков». Она также добавила, что концерты певицы проводятся с нарушениями, связанными с развратными действиями по отношению к детям.