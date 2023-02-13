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Инстасамка и Moneyken не выступят на концерте в Самаре

Шоу-бизнес
Инстасамка и Moneyken не выступят на концерте в Самаре

Поклонники Инстасамки и Moneyken не смогут посетить концерт звездных супругов в Самаре. Как стало известно, мероприятие, проведение которого было запланировано на 23 марта, не состоится.

Как сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях, выступление Инстасамки и Moneyken перенесли на 2024 год. О причинах такого решения не говорится.

«Все приобретенные ранее билеты остаются действительны, их не нужно обменивать», — уточняется в сообщении.

Ранее, как передает телеканал «Царьград», директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что Инстасамка «в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков». Она также добавила, что концерты певицы проводятся с нарушениями, связанными с развратными действиями по отношению к детям.
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