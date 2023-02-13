Инстасамка и Moneyken не выступят на концерте в Самаре

Ранее, как передает телеканал «Царьград», директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что Инстасамка «в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков». Она также добавила, что концерты певицы проводятся с нарушениями, связанными с развратными действиями по отношению к детям.