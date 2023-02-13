Кадыров: командира спецназа «Ахмат» Алаудинова пытались отравить

Помощнику главы Чечни, командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову несколько дней назад прислали письмо с отравляющим веществом.
С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Алаудинов понял, что письмо отравлено, по специфическому запаху и вовремя принял необходимые меры.
«Обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», — рассказал Кадыров.
В настоящее время Алаудинов и оба его адъютанта находятся в больнице и идут на поправку. Кадыров отметил, что продолжается расследование покушения.