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Кадыров: командира спецназа «Ахмат» Алаудинова пытались отравить

Армия
Кадыров: командира спецназа «Ахмат» Алаудинова пытались отравить

Помощнику главы Чечни, командиру спецназа «Ахмат» Апты Алаудинову несколько дней назад прислали письмо с отравляющим веществом.

С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Алаудинов понял, что письмо отравлено, по специфическому запаху и вовремя принял необходимые меры.

«Обработал руки и промыл носовую полость. Так же поступили и адъютанты генерала, которые контактировали с конвертом», — рассказал Кадыров.

В настоящее время Алаудинов и оба его адъютанта находятся в больнице и идут на поправку. Кадыров отметил, что продолжается расследование покушения.
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