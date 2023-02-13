Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС

Израиль ответил на ракетный удар, произведенный ХАМАСом в ночь на понедельник. Согласно сообщениям израильской прессы, с территории сектора Газа было выпущено 4 ракеты, 3 из которых были уничтожены в воздухе с помощью системы ПРО «железный купол».
Сообщается, что ответом Израиля стала атака военных баз ХАМАСа и подземного завода по производству ракет. Информация о количестве жертв и масштабах нанесенного ущерба не сообщается.
С начала февраля наблюдается обострение отношений между Иерусалимом и сектором Газа. Так, 6 февраля сообщалось о ликвидации Израилем пятерых членов организации, а 11 февраля о ракетном ударе с территории сектора Газа. Ряд экспертов связывает текущее обострение с произведенными ранее ударами по военным объектам Ирана.