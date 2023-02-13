Вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева расстроило, что сборную России отстранили от участия в соревнованиях

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях. Футболиста расстроило это решение.
Акинфеев переживает за нынешнее поколение игроков, которое лишилось шансов на выступление в больших международных турнирах. Голкипер ЦСКА призвал своих коллег проявить терпение в сложившейся ситуации.
«Обидно и грустно, что это поколение попало в такую ситуацию. Могу пожелать только терпеть. На моем веку тоже было всякое. Терпеть и ждать, когда все разрешится. Надеюсь, что это будет скоро», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций в марте 2022 года отстранил российские клубы от участия в еврокубках. Кроме этого, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной России сыграть стыковые матчи за право выступить на Чемпионате мира — 2022 в Катаре.