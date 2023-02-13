Вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева расстроило, что сборную России отстранили от участия в соревнованиях

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций в марте 2022 года отстранил российские клубы от участия в еврокубках. Кроме этого, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила сборной России сыграть стыковые матчи за право выступить на Чемпионате мира — 2022 в Катаре.