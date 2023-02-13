МИД России заявил о готовности приложить усилия для деэскалации на Корейском полуострове

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова Андрей Руденко прокомментировал обострившуюся обстановку на Корейском полуострове.
По словам замминистра иностранных дел, официальная Москва готова приложить усилия для деэскалации соответствующей ситуации. Об этом он рассказал в процессе общения с корреспондентом РИА Новости.
Руденко призвал конфликтующие стороны к переговорному процессу, направленному на решение всех проблем заинтересованных. Речь идет о гарантиях безопасности, объяснил заместитель руководителя российского МИД.