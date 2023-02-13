Омбудсмен Волынец предложила заменить наставников детского «Гoлоса» на SHAMAN и Черенцову

Выходящее в эфире Первого канала вокальное шоу «Гoлос» с рэпером Бастой, певицей МакSим и звездой хип-хопа Егором Кридом в составе жюри, — сущая вакханалия. Такое мнение высказала уполномоченный по защите прав детей в Татарстане Ирина Волынец.
По словам омбудсмена, среди судей есть артисты с неоднозначной репутацией и сомнительными вокальными данными. Волынец обратила внимание и на имидж членов жюри, например — на накрашенные ногти у мужчин.
«Навязываются ценности, которые чужды нашим людям. Родители хотели бы, чтобы наставниками были по-настоящему достойные люди», — написала она в личном Telegram-канале.
В качестве достойной замены Волынец предложила исполнителя хитов «Встанем» и «Я русский» певца SHAMAN, а также участницу проекта «Фактор А» Викторию Черенцову.