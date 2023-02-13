Полиция в Подмосковье задержала приезжего из Свердловской области за обман пенсионерки

Правоохранители горокруга Химки задержали в Москве ранее судимого 35-летнего жителя Урала. Мужчину подозревают в мошеннических действиях в отношении 86-летней жительницы Подмосковья.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», по данным МВД, подозреваемый участвовал в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Выдавая себя за курьера, он забирал деньги у обманутых граждан. Так, на стационарный телефон потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником прокуратуры и уведомил, что ее внучка стала виновницей ДТП с пострадавшими. Чтобы «замять дело», звонивший потребовал у собеседницы 800 тыс. рублей.
Пенсионерка смогла собрать только 500 тыс. рублей, за которыми и пришел фигурант этого дела. Узнав от родственников об обмане, дама сразу же заявила в полицию, и курьер был оперативно задержан. Он рассказал, что только выполнял работу и не знал о ее криминальном характере.
Теперь на мужчину завели уголовное дело по статье 159 УК РФ. (Мошенничество). Сам фигурант направлен в СИЗО.