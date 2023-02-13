Полиция в Подмосковье задержала приезжего из Свердловской области за обман пенсионерки

Пенсионерка смогла собрать только 500 тыс. рублей, за которыми и пришел фигурант этого дела. Узнав от родственников об обмане, дама сразу же заявила в полицию, и курьер был оперативно задержан. Он рассказал, что только выполнял работу и не знал о ее криминальном характере.