Марочко сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

Украинские войска, несмотря на серьезные потери, предприняли безуспешные попытки контратаковать позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противнику не удалось прорвать оборонительные позиции российских сил. Кроме того, ВСУ в ходе неудачного штурма понесли большие потери.
«Украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — сообщил Марочко.
Ранее стало известно, что российские военные отразили атаку украинских войск на Угледарском направлении, передает телеканал «360».