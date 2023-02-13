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Марочко сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

Армия
Марочко сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

Украинские войска, несмотря на серьезные потери, предприняли безуспешные попытки контратаковать позиции ВС РФ на Краснолиманском направлении.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противнику не удалось прорвать оборонительные позиции российских сил. Кроме того, ВСУ в ходе неудачного штурма понесли большие потери.

«Украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — сообщил Марочко.

Ранее стало известно, что российские военные отразили атаку украинских войск на Угледарском направлении, передает телеканал «360».
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