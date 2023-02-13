Марочко сообщил о безуспешных попытках ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, противнику не удалось прорвать оборонительные позиции российских сил. Кроме того, ВСУ в ходе неудачного штурма понесли большие потери.