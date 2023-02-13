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Амурчанина будут судить за незаконный сбыт золота

Общество
Амурчанина будут судить за незаконный сбыт золота

Сотрудники управления ФСБ России по Амурской области пресекли преступные махинации местного жителя.

В отношении задержанного злоумышленника возбуждено уголовное дело в связи с найденными в багажнике его автомобиля около шести килограммов золота. По словам подозреваемого, он приобрел его в Зейском районе, сообщает AmurInfo.

По версии следствия, задержанный планировал совершить незаконную сделку с драгметаллами с целью обогащения. Скоро материалы уголовного дела с утвержденным региональной прокуратурой обвинительным заключением рассмотрит Зейский районный суд.
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