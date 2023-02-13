Петербуржец обстрелял незнакомца за попытку изнасиловать подругу в подземном переходе

В полицию обратился продавец круглосуточного магазина на улице Седова. Он рассказал, что в помещение зашел мужчина с ранением. Прибывшие медики доставили его в больницу в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали огнестрельном ранение передней грудной клетки и левого плеча, а также алкогольную интоксикацию.