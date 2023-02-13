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Петербуржец обстрелял незнакомца за попытку изнасиловать подругу в подземном переходе

Происшествия
Петербуржец обстрелял незнакомца за попытку изнасиловать подругу в подземном переходе

Медики доставили в одну из петербургских больниц мужчину с огнестрельным ранением, который пытался изнасиловать местную жительницу в подземном переходе. Как пишет источник ФАН в правоохранительных органах, на защиту потерпевшей встал ее знакомый с травматическим пистолетом.

В полицию обратился продавец круглосуточного магазина на улице Седова. Он рассказал, что в помещение зашел мужчина с ранением. Прибывшие медики доставили его в больницу в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали огнестрельном ранение передней грудной клетки и левого плеча, а также алкогольную интоксикацию.

Выяснилось, что фигурант набросился на женщину в подземном переходе. Ее защитил знакомый, у которого при себе был травматический пистолет. Полицейские изъяли оружие у стрелка.

Женщина написала заявление на несостоявшегося насильника. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Не исключено, что дело возбудят и в отношении защитника. Его отпустили под обязательство о явке.
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