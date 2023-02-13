РИА Новости: всего два слова Москвы вызвали на Западе панику

Лидеры западных стран задрожали от страха всего из-за двух слов, прозвучавших из уст российского руководства. Обозреватель Владимир Корнилов раскрыл, что так напугало европейцев.
Ранее журналист из США Сеймур Херш опубликовал материалы расследования, в которых говорится о причастности Вашингтона и Осло к теракту на «Северных потоках». Спустя неделю после обнародования данных на Западе пытаются сделать вид, что ничего не слышали и не знают об этом. Однако всего пара фраз Москвы сильно напугала США и их союзников, отметил Корнилов в статье для РИА Новости. В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что необходимо расследовать ЧП и наказать виновных.
«Британцы уже паникуют от двух слов: "расследование" и "наказание". Потому что прекрасно понимают, на кого выйдет любое беспристрастное расследование теракта», — отметил автор.
Ранее американское посольство призвало своих граждан немедленно покинуть Россию. Об этом пишет Национальная служба новостей.