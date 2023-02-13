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Повар Егоров назвал простое блюдо для романтического вечера

Общество
Повар Егоров назвал простое блюдо для романтического вечера

Блюда для романтического вечера не обязательно должны быть сложными в приготовлении. Повар Тарас Егоров рассказал, какие закуски идеально подойдут для романтического вечера в День святого Валентина.

Эксперт подчеркивает, что для романтического вечера можно приготовить брускетту. В большинстве случаев ее готовят с добавлением вяленых томатов, однако начинки могут быть и другими. Повар рекомендует использовать для приготовления подсушенный в духовке или на сковороде хлеб, батон или чиабатту, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также повар рекомендует приготовить волованы с начинкой. При этом готовые волованы из слоенного теста можно приобрести в магазине, после чего добавить в них начинку из поджаренных шампиньонов.
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