Повар Егоров назвал простое блюдо для романтического вечера

Эксперт подчеркивает, что для романтического вечера можно приготовить брускетту. В большинстве случаев ее готовят с добавлением вяленых томатов, однако начинки могут быть и другими. Повар рекомендует использовать для приготовления подсушенный в духовке или на сковороде хлеб, батон или чиабатту, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».