Неизвестные ранили ножом двух иностранцев в Парголово и скрылись с места драки на «Мерседесе»

Поножовщина произошла между двумя уроженцами Азербайджана и тремя неизвестными мужчинами в петербургском Парголово. Граждане не поделили место на парковке, иностранцев ранили, а злоумышленники скрылись с места происшествия на «Мерседесе», пишет «Фонтанка».
Пострадавшими оказались приезжие мужчины 29 и 33 лет. Их доставили в Елизаветинскую больницу, один из раненых помещен в реанимацию. По данным полиции, все случилось поздной ночью на проспекте Художников.
Там иностранцы вступили в конфликт с тремя неизвестными злоумышленниками из-за парковки. Кто-то из их «оппонентов» выхватил нож и ранил одного азербайджанца в грудь, другого — в живот. Затем нападавшие скрылись с места потасовки на «Мерседесе». В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.