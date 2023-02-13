Неизвестные ранили ножом двух иностранцев в Парголово и скрылись с места драки на «Мерседесе»

Там иностранцы вступили в конфликт с тремя неизвестными злоумышленниками из-за парковки. Кто-то из их «оппонентов» выхватил нож и ранил одного азербайджанца в грудь, другого — в живот. Затем нападавшие скрылись с места потасовки на «Мерседесе». В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.