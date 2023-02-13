Американское посольство призвало граждан США не ездить в Россию и покинуть страну

Американское руководство в очередной раз обратилось к своим гражданам с призывом не посещать российскую территорию из-за действий Москвы на украинской земле. Об этом стало известно 13 февраля.
Соответствующую рекомендацию разместила дипломатическая миссия Вашингтона в Москве на официальном интернет-ресурсе. В частности, такие призывы прозвучали из-за спецоперации ВС РФ на Украине, а также из-за того, что российское руководство якобы может «преследовать» американцев с целью ареста.
«Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», — подчеркнули в посольстве.
Также в диппредставительстве отметили, что Кремль якобы может лишить американцев доступа к консульствам, а также «мобилизовать».