Американское посольство призвало граждан США не ездить в Россию и покинуть страну

Соответствующую рекомендацию разместила дипломатическая миссия Вашингтона в Москве на официальном интернет-ресурсе. В частности, такие призывы прозвучали из-за спецоперации ВС РФ на Украине, а также из-за того, что российское руководство якобы может «преследовать» американцев с целью ареста.