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Сейсмолог Ниссен объяснил, почему землетрясения в Турции принесли серьезные разрушения

Общество
Сейсмолог Ниссен объяснил, почему землетрясения в Турции принесли серьезные разрушения

Землетрясения, которые произошли в Турции 6 февраля, вошли в десятку крупнейших в мире с эпицентром на суше. Об этом сообщил профессор сейсмологии Викторианского университета Эдвин Ниссен.

Сейсмическая активность в Турции принесла столько разрушений, так как толчки фиксировались на континенте. В океане иногда происходят более сильные землетрясения, однако они не становятся такими опасными.

«Что делает их таким разрушительным, так это сочетание масштабов и местоположения в густонаселенной части Турции», — рассказал ученый в беседе с агентством Anadolu.

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 24 тыс. человек. Специалисты продолжают поисковые работы, передает газета «Петербургский дневник».

Российский ученый Дмитрий Гладкочуб назвал аномальной сейсмическую активность в Турции. Это связно с силой последующих толчков, пишет «Ридус».
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