Жительница Саранска стала жертвой пожара

По версии ведомства, одинокая 60-летняя пенсионерка, проживавшая в квартире дома на улице Попова в Саранске, нарушила правила безопасности обращения с огнем во время курения. О возгорании в ее квартире сообщили соседи, сообщают «Известия Мордовии».