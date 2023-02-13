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Жительница Саранска стала жертвой пожара

Происшествия
Жительница Саранска стала жертвой пожара

Сотрудники СК России по Мордовии выясняют обстоятельства смертельного пожара в Саранске.

По версии ведомства, одинокая 60-летняя пенсионерка, проживавшая в квартире дома на улице Попова в Саранске, нарушила правила безопасности обращения с огнем во время курения. О возгорании в ее квартире сообщили соседи, сообщают «Известия Мордовии».

На месте потушенного пожара было обнаружено ее бездыханное тело. Следователи начали расследование. Медэксперты должны установить точную причину смерти потерпевшей.
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