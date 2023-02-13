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Эксперт по недвижимости спрогнозировал рост спроса на аренду жилья в России

Экономика
Эксперт по недвижимости спрогнозировал рост спроса на аренду жилья в России

Спрос на арендное жилье в России вырастет в текущем году, считает глава портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Эксперт отметил, что продажи квартир снизились, и россияне все чаще выбирают аренду. На протяжении 2023 года такая динамика может ускориться. По словам Луценко, это связано с тем, что сумма ипотечного взноса стала «проигрывать» платежу за аренду, пишет РИА Новости.

В прошедшем январе стоимость «однушек» во Владивостоке и Санкт-Петербурге увеличилась на максимальные 6%. При этом спрос на «вторичку» в Москве вырос на 9% с начала года и на 25% в годовом выражении, передает INFOX.

Дешевле всего арендовать квартиру в Москве можно в районе Внуково и в Капотне.
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