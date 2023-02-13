Игрок клуба ВХЛ-Б «Динамо-Алтай» Егор Стронов лишился почки

Игрок барнаульского клуба «Динамо-Алтай» Егор Стронов потерял почку в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б) против ЦСК ВВС. Инцидент случился во время встречи, которая проходила в Самаре.
Защитник получил серьезное повреждение почки во время игры. Стронов неудачно столкнулся с хоккеистом ЦСК ВВС, в результате чего травмировал левую почку. Позднее врачам пришлось ее удалить. Состояние хоккеиста оценивается как стабильно тяжелое, сообщает пресс-служба клуба «Динамо-Алтай». Игрок на данный момент не нуждается в медицинских препаратах.
Стронов в текущем чемпионате первенства ВХЛ-Б провел 23 матча. Всего на счету 23-летнего защитника четыре балла за результативность.