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Заключенный новосибирской колонии получил девять лет за пропаганду терроризма

Происшествия
Заключенный новосибирской колонии получил девять лет за пропаганду терроризма

Решением первого окружного военного суда Новосибирска мужчина получил девять лет колонии по статье о пропаганде терроризма. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, речь идет о заключенном, отбывающем срок в колонии.

Как уточнили в ведомстве, фигурант ранее был осужден за совершение особо тяжких преступлений на 16 лет. В колонии он распространял идеи радикального ислама и пропагандировал терроризм среди других заключенных. Кроме того, мужчина пытался создать в учреждении религиозно-экстремистскую ячейку. В отношении осужденного было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

«С учетом раннее вынесенного приговора Московского областного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
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