Заключенный новосибирской колонии получил девять лет за пропаганду терроризма

Как уточнили в ведомстве, фигурант ранее был осужден за совершение особо тяжких преступлений на 16 лет. В колонии он распространял идеи радикального ислама и пропагандировал терроризм среди других заключенных. Кроме того, мужчина пытался создать в учреждении религиозно-экстремистскую ячейку. В отношении осужденного было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.