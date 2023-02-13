Заключенный новосибирской колонии получил девять лет за пропаганду терроризма

Решением первого окружного военного суда Новосибирска мужчина получил девять лет колонии по статье о пропаганде терроризма. Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону, речь идет о заключенном, отбывающем срок в колонии.
Как уточнили в ведомстве, фигурант ранее был осужден за совершение особо тяжких преступлений на 16 лет. В колонии он распространял идеи радикального ислама и пропагандировал терроризм среди других заключенных. Кроме того, мужчина пытался создать в учреждении религиозно-экстремистскую ячейку. В отношении осужденного было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
«С учетом раннее вынесенного приговора Московского областного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.