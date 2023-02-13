РИА Новости: в США готовятся к ядерному шантажу России

Американские власти готовят почву для давления на Россию с помощью ядерного статуса Украины, сообщает обозреватель Виктория Никифорова.
В изданиях США в последнее время стали появляться сообщения о ядерном оружии для Украины, пишет журналист в материале для РИА Новости.
«Американский истеблишмент пытается запугать мир поставками ядерного оружия в те страны, которые Вашингтон хочет натравить на Россию и Китай. В то же время он посылает сигнал в КНР и Россию, что единственная возможность договориться "по-хорошему" — это сдать свой ядерный арсенал под американский контроль», — пишет Никифорова.
Она привела в пример статью Йона Вулфшталя для The Washington Post, в которой обсуждается якобы нарушение условий Будапештского соглашения со стороны России. Американский журналист заявил, что «Киев совершил ошибку, отказавшись от ядерного оружия». По мнению обозревателя, появление подобных материалов говорит о возможной попытке Вашингтона угрожать России с помощью гипотетической возможности ядерного вооружения Украины.