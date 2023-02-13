РИА Новости: в США готовятся к ядерному шантажу России

Она привела в пример статью Йона Вулфшталя для The Washington Post, в которой обсуждается якобы нарушение условий Будапештского соглашения со стороны России. Американский журналист заявил, что «Киев совершил ошибку, отказавшись от ядерного оружия». По мнению обозревателя, появление подобных материалов говорит о возможной попытке Вашингтона угрожать России с помощью гипотетической возможности ядерного вооружения Украины.