Народный артист России, 60-летний певец, композитор и музыкальный продюсер Григорий Лепс выступил на концерте в Ставрополе, где в грубой форме высказался в адрес шоумена Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ).
Речь о сбежавшем из России муже певицы Аллы Пугачевой зашла, когда Лепс в беседе со зрителями вспомнил о своем хите «Натали». Певец заявил, что может развлечь поклонников не хуже Галкина.
««Натали, утоли мои печали и вали». Массовые интерпретации находил. «Зубами мне орехов наколи». Особенно мне нравится: «Натали, я купил тебе на кладбище земли». Галкин может на *** идти», — сказал артист.
Ранее журналистка и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила, что Галкин унижал Россию еще до начала СВО.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами