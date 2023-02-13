Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус»

Тестирование системы, по словам представителя ГРЧЦ, провели в декабре прошлого года. Ее интеграция с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора началась уже в январе. До внедрения «Окулуса» контент анализировался в основном «вручную». Система изучает свыше 200 тысяч изображений в сутки.