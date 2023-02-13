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Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус»

Общество
Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус»

Система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус» начала выявлять нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах, заявил представитель подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра.

В беседе с «Ведомостями» представитель ГРЧЦ отметил, что система способна распознавать противоправные сцены и действия, анализировать текст в фото- и видеоматериалах. Так, «Окулус» автоматически обнаруживает нарушения, связанные с экстремизмом, пропагандой ЛГБТ и призывами к массовым незаконным акциям. Вдобавок система выявляет пронаркотический контент.

Тестирование системы, по словам представителя ГРЧЦ, провели в декабре прошлого года. Ее интеграция с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора началась уже в январе. До внедрения «Окулуса» контент анализировался в основном «вручную». Система изучает свыше 200 тысяч изображений в сутки.
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