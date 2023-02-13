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Марочко сообщил о попытке ВСУ устроить масштабный лесной пожар в ЛНР

Армия
Марочко сообщил о попытке ВСУ устроить масштабный лесной пожар в ЛНР

Украинские военные предприняли попытку поджечь лес в районе Серебрянского лесничества, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, бойцы ВСУ с помощью зажигательных боеприпасов пытались устроить лесной пожар, чтобы сдержать продвижение российских сил близ Кременной, передает ТАСС.

«Попытались поджечь зажигательными боеприпасами лес с таким расчетом, чтобы огонь двигался по направлению к нашим позициям», — объяснил Марочко.

При этом он добавил, что из-за выпавшего снега украинским военным не удалось осуществить задуманное. По его словам, после непродолжительного горения пламя погасло.
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