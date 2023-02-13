Никита Михалков признался, что чувствовал силы молившихся за его здоровье россиян

Режиссер Никита Михалков поблагодарил россиян за любовь и беспокойство о его здоровье. Он признался, что чувствовал силу молившихся за него зрителей.
Кинематографист несколько недель провел в больнице с гриппом. Состояние автора фильма «Родня» тревожило поклонников артиста.
«Я знаю, сколько людей за меня молилось и в монастырях, и просто в храмах. Совсем простых людей, которых я не знаю. Но я чувствовал эту силу», — сказал Михалков в эфире нового выпуска шоу «Бесогон».
Он отметил, что в такие моменты осознается разница между популярностью и настоящей любовью. Михалков поблагодарил всех за заботу и беспокойство.
Кинематографиста госпитализировали в начале января. Состояние артиста было тяжелое, но в скором времени он вышел на связь с поклонниками и успокоил их.