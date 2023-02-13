Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли родила актеру Райану Рейнольдсу четвертого ребенка

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли, получившая наибольшую известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница», родила Райану Рейнольдсу четвертого ребенка.
Знаменитость опубликовала в социальных сетях снимок, на котором предстала перед поклонниками уже не беременной. На этом фото актриса позирует с Рейнольдсом и его матерью. Лайвли уточнила, что они с семьей смотрели «Супербоул» — финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.
Ранее стало известно, что бывшую солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову выписали из роддома вместе с ее новорожденной дочерью.
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