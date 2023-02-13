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Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли родила актеру Райану Рейнольдсу четвертого ребенка

Шоу-бизнес
Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли родила актеру Райану Рейнольдсу четвертого ребенка

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли, получившая наибольшую известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница», родила Райану Рейнольдсу четвертого ребенка.

Знаменитость опубликовала в социальных сетях снимок, на котором предстала перед поклонниками уже не беременной. На этом фото актриса позирует с Рейнольдсом и его матерью. Лайвли уточнила, что они с семьей смотрели «Супербоул» — финальную игру за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.

Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли родила актеру Райану Рейнольдсу четвертого ребенка

Ранее стало известно, что бывшую солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову выписали из роддома вместе с ее новорожденной дочерью.

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