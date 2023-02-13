Профицит ноутбуков образовался на складах российских дистрибьютеров

Сообщается, что избыток составляет 1 млн ноутбуков. В их числе американские HP, тайваньские MSI, китайские Xiaomi, Haier и другие. С учетом текущего курса доллара такая техника может подешеветь максимум на 15%, считает продакт-менеджер diHouse Валерий Шершнев. При этом с осени цены на ноутбуки падали до 30%.