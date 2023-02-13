Синоптик Тишковец рассказал, когда в России установится весенняя погода

Метеоролог подчеркнул, что в регионах Центральной России метеорологическая весна наступает в последние дни марта. Однако в этом году весеннее тепло следует ожидать лишь к концу первой декады апреля. В марте же прогнозируются волны холода, сопровождающиеся снежными зарядами.