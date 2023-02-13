Синоптик Тишковец рассказал, когда в России установится весенняя погода

Типичная для весны погода установится в России лишь к концу первой декады апреля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какой будет погода в ближайшие месяцы.
Метеоролог подчеркнул, что в регионах Центральной России метеорологическая весна наступает в последние дни марта. Однако в этом году весеннее тепло следует ожидать лишь к концу первой декады апреля. В марте же прогнозируются волны холода, сопровождающиеся снежными зарядами.
«Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов», — приводит слова синоптика радио Sputnik.
Однако Тишковец отмечает, что первый месяц весны будет теплее, чем обычно. Отклонение от нормы составит примерно три-четыре градуса. В апреле превышение нормы температуры составит два градуса.