Депутаты Госдумы обсуждают введение обезличенных пачек сигарет в России

Обезличенные пачки сигарет могут появиться в российских магазинах. Введение такой меры планируют предложить депутаты Государственной думы, участвующие в обсуждении запрета вейпов.
Решение может быть принято в рамках мер по регулированию продажи табака в стране. На измененной упаковке сигарет могут оставить шаблонный цвет, название бренда в обязательном размере и шрифте, а также информацию о вреде табака, которую требуют нормы законодательства, передает РИА Новости.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев завил, что такие меры позволят ограничить рекламу и стимулирование продажи табака. Кроме того, произойдет снижение привлекательности сигарет и усиление негативного отношения к курению.
Пульмонолог Маринэ Гамбарян ранее заявила о необходимости запретить свободную продажу электронных сигарет в России. Это поможет выполнению программы по противодействию потреблению табака, пишет «Ридус».