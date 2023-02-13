Депутаты Госдумы обсуждают введение обезличенных пачек сигарет в России

Решение может быть принято в рамках мер по регулированию продажи табака в стране. На измененной упаковке сигарет могут оставить шаблонный цвет, название бренда в обязательном размере и шрифте, а также информацию о вреде табака, которую требуют нормы законодательства, передает РИА Новости.