Аналитики назвали регионы, лидирующие по качеству жизни в России

Лидерами рейтинга российских регионов по уровню жизни стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Последние места в перечне заняли Ингушетия и Тыва.
Рейтинг подготовили аналитики РИА Новости. При составлении списка они ориентировались на 67 показателей, которые отражают качество жизни в конкретном регионе. Рейтинговый балл Москвы составил 83 из 100 возможных. За столицей следует Санкт-Петербург с показателем 82,3 балла. Тройку замыкает Московская область (78,2 балла).
В десятку лидирующих по уровню жизни регионов России также вошли Самарская, Ленинградская, Белгородская и Калининградская области, Татарстан, Краснодарский край и ХМАО. Последние строчки в списке отвели Туве, Ингушетии и Еврейской автономной области.