Аналитики назвали регионы, лидирующие по качеству жизни в России

Рейтинг подготовили аналитики РИА Новости. При составлении списка они ориентировались на 67 показателей, которые отражают качество жизни в конкретном регионе. Рейтинговый балл Москвы составил 83 из 100 возможных. За столицей следует Санкт-Петербург с показателем 82,3 балла. Тройку замыкает Московская область (78,2 балла).