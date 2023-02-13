Что за война НЛО разгорается по всему миру, расскажут в «Патриоте»

Насколько эффективны метеозонды как разведывательные аппараты, кто и как контролирует их использование в мире? Могут ли метеозонды при массовом запуске быть перепутаны с ракетами и спровоцировать мировую войну? Почему ВСУ жалуются на НЛО над Украиной? Насколько опасны НЛО для гражданской авиации? Как нашествие неопознанных летательных объектов над США может сказаться на внутренней повестке в США? Как в России регулируется использование дронов и метеозондов? Почему человечество за все время своего существования так и не обнаружило внеземную жизнь?