Что за война НЛО разгорается по всему миру, расскажут в «Патриоте»

В США новое общенациональная забава — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные. Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что объекты, которые были сбиты в американском воздушном пространстве за последние дни, могли иметь внеземное происхождение.
Ранее конгрессмен Джек Бергман заявил, что военные США перехватили очередной летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой, а Илон Маск объяснил появление НЛО тем, что «к нему залетали гости». Ранее США с большим скандалом сбили над своей территорией китайский метеозонд.
Насколько эффективны метеозонды как разведывательные аппараты, кто и как контролирует их использование в мире? Могут ли метеозонды при массовом запуске быть перепутаны с ракетами и спровоцировать мировую войну? Почему ВСУ жалуются на НЛО над Украиной? Насколько опасны НЛО для гражданской авиации? Как нашествие неопознанных летательных объектов над США может сказаться на внутренней повестке в США? Как в России регулируется использование дронов и метеозондов? Почему человечество за все время своего существования так и не обнаружило внеземную жизнь?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН;
- Ирина Ачарова, заведующая кафедрой физики космоса ЮФУ, к.ф-м.н;
- Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, эксперт Российского совета по международным делам.
Эфир состоится 13 февраля, в понедельник, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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