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Что за война НЛО разгорается по всему миру, расскажут в «Патриоте»

Политика
Что за война НЛО разгорается по всему миру, расскажут в «Патриоте»

В США новое общенациональная забава — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные. Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что объекты, которые были сбиты в американском воздушном пространстве за последние дни, могли иметь внеземное происхождение.

Ранее конгрессмен Джек Бергман заявил, что военные США перехватили очередной летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой, а Илон Маск объяснил появление НЛО тем, что «к нему залетали гости». Ранее США с большим скандалом сбили над своей территорией китайский метеозонд.

Насколько эффективны метеозонды как разведывательные аппараты, кто и как контролирует их использование в мире? Могут ли метеозонды при массовом запуске быть перепутаны с ракетами и спровоцировать мировую войну? Почему ВСУ жалуются на НЛО над Украиной? Насколько опасны НЛО для гражданской авиации? Как нашествие неопознанных летательных объектов над США может сказаться на внутренней повестке в США? Как в России регулируется использование дронов и метеозондов? Почему человечество за все время своего существования так и не обнаружило внеземную жизнь?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:

- Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН;

- Ирина Ачарова, заведующая кафедрой физики космоса ЮФУ, к.ф-м.н;

- Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, эксперт Российского совета по международным делам.

Эфир состоится 13 февраля, в понедельник, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038.
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