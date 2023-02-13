Как живет Донбасс в условиях СВО, расскажут в медиацентре «Патриот»

Свыше двух с половиной тысяч специалистов Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, а также свыше одной тысячи единиц техники в круглосуточном режиме задействовано на объектах строительства нового крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс.
Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец — Донбасс.
Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года. Запуск трубопровода наполнит канал Северский Донец, откуда чистая питьевая вода пойдет во многие населенные пункты Донбасса.
Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что если бы он был премьером, он бы никогда не поехал на переговоры с Владимиром Зеленским. По его мнению, президенту Украины достаточно было «перестать нападать на две автономные республики Донбасса», и тогда бы эскалации конфликта не случилось.
Что сегодня происходит с обеспечением водой населения Донбасса? На каких территориях заблокирована вода, как далеко это от линии фронта? Почему не удается подавить артиллерию ВСУ, обстреливающую Донецк? Как выживают под ежедневными обстрелами жители Донбасса, сколько там осталось жителей? Какие перспективы у региона – когда ждать восстановления, есть ли промышленность, почему для нее нет заказов? Директор ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» Наталья Курянская говорила ФАН о сложной ситуации – без заказов и поддержки фабрика не выстоит. Почему нет заказов и поддержки?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» расскажут:
- Ольга Крыгина, волонтер;
- Сергей Тельных, депутат Народного совета ДНР второго созыва (член комитета НС по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям), фракция «Донецкая Республика».
Пресс-конференция состоится 13 февраля, в понедельник, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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