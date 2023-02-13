Как живет Донбасс в условиях СВО, расскажут в медиацентре «Патриот»

Что сегодня происходит с обеспечением водой населения Донбасса? На каких территориях заблокирована вода, как далеко это от линии фронта? Почему не удается подавить артиллерию ВСУ, обстреливающую Донецк? Как выживают под ежедневными обстрелами жители Донбасса, сколько там осталось жителей? Какие перспективы у региона – когда ждать восстановления, есть ли промышленность, почему для нее нет заказов? Директор ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка» Наталья Курянская говорила ФАН о сложной ситуации – без заказов и поддержки фабрика не выстоит. Почему нет заказов и поддержки?