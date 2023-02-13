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Кадры с места нападения на казахстанских школьников появились в Сети

Происшествия
Кадры с места нападения на казахстанских школьников появились в Сети

Фотография из школы Петропавловска, где девятиклассник с ножом и топором набросился на других учеников, появилась в социальных сетях. На кадрах, предположительно, маска нападавшего и оружие.

В результате инцидента три школьника получили ранения и были госпитализированы. По данным прокуратуры, подросток имеет психические отклонения и состоит на учете у специалиста. Сейчас он задержан и находится в следственном изоляторе, где дает показания.

Еще один случай поножовщины в школе произошел в Дагестане. Там девятиклассница, вооруженная ножом, напала на другую ученицу и нанесла ей не менее семи ударов холодным оружием.
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