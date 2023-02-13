Киркорову вновь почудился голос Аниты Цой на шоу «Маска»

Однако после того, как Дама запела, поп-король уверенно заявил, что это Цой. Слова 55-летнего артиста вызвали хохот в зале. Дело в том, что каждый сезон судьи делают догадки, что под маской скрывается Цой. Однако исполнительница пока ни разу не участвовала в шоу.