Киркорову вновь почудился голос Аниты Цой на шоу «Маска»

Упоминание певицы Аниты Цой в шоу «Маска» стало своеобразным мемом программы. Председателю проекта Филиппу Киркорову вновь почудился голос исполнительницы среди участников.
Жюри оживилось, когда на сцену вышла Пиковая дама. Регина Тодоренко предположила, что на сцене певица Анна Asti. Пиковая дама на все вопросы отвечала согласием, чем запутала судей.
Однако после того, как Дама запела, поп-король уверенно заявил, что это Цой. Слова 55-летнего артиста вызвали хохот в зале. Дело в том, что каждый сезон судьи делают догадки, что под маской скрывается Цой. Однако исполнительница пока ни разу не участвовала в шоу.
Четвертый сезон «Маски» стартовал 12 февраля. Судьями шоу стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Валерия, Филипп Киркоров и Алексей Воробьев.