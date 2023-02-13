Казахстанский школьник набросился на сверстников с топором и ножом

Подросток из Петропавловска принес в школу топор и нож. С холодным оружием он набросился на других учеников, пишет агентство Казинформ.
По данным издания, ранения получили три школьника. Двое из них госпитализированы с колотыми ранами головы и предплечья. В региональной прокуратуре заявили, что нападавший имеет психические отклонения.
Злоумышленником оказался ученик девятого класса. Сейчас он задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Похожий случай недавно произошел в школе Дагестане. Девятиклассница прямо на уроке набросилась на другую ученицу и с ножом в руках и нанесла ей около семи ударов. Пострадавшую увезли на скорой.