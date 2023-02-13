Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Казахстанский школьник набросился на сверстников с топором и ножом

Происшествия
Казахстанский школьник набросился на сверстников с топором и ножом

Подросток из Петропавловска принес в школу топор и нож. С холодным оружием он набросился на других учеников, пишет агентство Казинформ.

По данным издания, ранения получили три школьника. Двое из них госпитализированы с колотыми ранами головы и предплечья. В региональной прокуратуре заявили, что нападавший имеет психические отклонения.

Злоумышленником оказался ученик девятого класса. Сейчас он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Похожий случай недавно произошел в школе Дагестане. Девятиклассница прямо на уроке набросилась на другую ученицу и с ножом в руках и нанесла ей около семи ударов. Пострадавшую увезли на скорой.
казахстан петропавловск топор нож
Военкоры ФАН
Лучшие в аду