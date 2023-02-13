Первый случай заражения «Кракеном» подтвержден в Красноярском крае

Жительнице Красноярского края диагностировали заражение вариантом коронавируса «Кракен». Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.
Пациенткой стала 33-летняя местная жительница. Заболевание у нее протекает в легкой форме. По словам Горяева, наличие «Кракена» в регионе не повлечет введения дополнительных ограничительных мер.
Российские медики на днях зафиксировали рекордный с 15 октября показатель заболеваемости COVID-19 в стране. За сутки на территории РФ было выявлено 12 845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.