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Первый случай заражения «Кракеном» подтвержден в Красноярском крае

Общество
Первый случай заражения «Кракеном» подтвержден в Красноярском крае

Жительнице Красноярского края диагностировали заражение вариантом коронавируса «Кракен». Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Пациенткой стала 33-летняя местная жительница. Заболевание у нее протекает в легкой форме. По словам Горяева, наличие «Кракена» в регионе не повлечет введения дополнительных ограничительных мер.

Российские медики на днях зафиксировали рекордный с 15 октября показатель заболеваемости COVID-19 в стране. За сутки на территории РФ было выявлено 12 845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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