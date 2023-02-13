Читатели Daily Mail призвали «сдать» Зеленского из-за неизбежности поражения ВСУ

Украина неизбежно потерпит поражение. По этой причине Киеву лучше всего просто сдать президента страны Владимира Зеленского, заявили читатели британского издания The Daily Mail.
Таким образом они отреагировали на материал, посвященный ракетным ударам России по объектам военной инфраструктуры на Украине. Это стало жестким посланием Москвы Европе на фоне планов стран поставить истребители Киеву.
По мнению читателей издания, Западу необходимо немедленно прекратить снабжать Украину оружием. Они уверены, что только так можно закончить конфликт.
«Просто сдайте Зеленского, поражение (Украины) неизбежно», — призвал читатель.
Ранее американское издание Newsweek прокомментировало турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Европы. По мнению авторов публикации, поездка политика вскрыла отчаяние Киева.