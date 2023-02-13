Огонь вспыхнул в одной из школ Улан-Удэ

Пожар начался на территории одной из школ в Улан-Удэ. Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на ЕДДС населенного пункта.
Сообщается, что огонь вспыхнул в школе №40 в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Из учебного заведения эвакуировали более 300 учеников и 34 сотрудника.
На место уже прибыли пожарные. По данным ГУ МЧС по Бурятии, возгорание произошло на третьем этаже. В настоящее время огонь ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало, все обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее пожар начался в Нюксенском округе Вологодской области. Огонь охватил участок газопровода Трансгаз-Ухта.