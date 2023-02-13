Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Растерзанное тело охотника обнаружили в Хабаровском крае

Происшествия
Растерзанное тело охотника обнаружили в Хабаровском крае

Останки мужчины нашли в Хабаровском крае. Предположительно, погибший выехал на охоту и погиб в схватке с тигром, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию Советско-Гаванского района.

Инцидент произошел в районе поселения Нельма. Рядом с телом обнаружены следы лап, которые больше всего похожи на тигриные, поэтому и был сделан вывод о нападении хищника.

Родственники начали искать мужчину после того, как он перестал выходить на связь. Самые страшные опасения близких подтвердились — он погиб.

В последние месяцы тигры все чаще стали заходить в жилые массивы и нападать на домашних животных. С начала года жертвами хищников стали уже свыше 40 собак.
хабаровский край тигр охотник
Военкоры ФАН
Лучшие в аду